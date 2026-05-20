持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月18日、「『麻辣湯弁当』『ガパオライス』のおすすめポイント」を発表した。調査は5月13日〜14日、全国「ほっともっと」の店長33名を対象に行われた。ほっともっと「麻辣湯弁当」「ガパオライス」5月8日より販売している「麻辣湯弁当」と「ガパオライス」。初登場の「麻辣湯(マーラータン)弁当」(730円)は、痺れる辛さが魅力の商品。具材はキャベツ、玉葱、人参、もやし、きくらげ