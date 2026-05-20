日販グループホールディングスと日本出版販売からの発表です。【映像】追加調査の結果＆今後の取り組み「弊社グループ元従業員による情報漏洩に関するご報告（第二報）2026年2月13日に弊社コーポレートサイトで公表いたしました、弊社グループ元従業員1名による情報漏洩事案につきまして、外部専門家による追加調査を実施した結果、漏洩行為があった期間および漏洩件数等に関し、新たな事実が判明いたしました。追加調査により明