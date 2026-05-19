ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題はひらがな5文字。直感とひらめきを大切に、1分以内のチャレンジで脳をリフレッシュしてみましょう！ 楽しく解きながら、頭の体操にぴったりの時間を過ごせますよ。問題：「う ど る う し」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。う ど る う しヒント：最後の文字は「し」答えを見る↓↓↓↓↓正解：うるうどし正解は「うるうどし」でした