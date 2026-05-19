【並び替えクイズ】「うどるうし」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
今回のお題はひらがな5文字。直感とひらめきを大切に、1分以内のチャレンジで脳をリフレッシュしてみましょう！ 楽しく解きながら、頭の体操にぴったりの時間を過ごせますよ。
う ど る う し
ヒント：最後の文字は「し」
答えを見る
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▼解説
閏年（うるうどし）は、暦と実際の季節とのずれを調整するため、4年に一度2月に29日が加わる特別な年のこと。次の閏年がいつかチェックしてみるのも楽しいですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回のお題はひらがな5文字。直感とひらめきを大切に、1分以内のチャレンジで脳をリフレッシュしてみましょう！ 楽しく解きながら、頭の体操にぴったりの時間を過ごせますよ。
問題：「う ど る う し」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
う ど る う し
ヒント：最後の文字は「し」
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正解：うるうどし正解は「うるうどし」でした。
閏年（うるうどし）は、暦と実際の季節とのずれを調整するため、4年に一度2月に29日が加わる特別な年のこと。次の閏年がいつかチェックしてみるのも楽しいですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)