ひらがな5文字「うどるうし」を並び替えてできる言葉は何でしょう？ 制限時間は1分以内！ 直感とひらめきを駆使して、楽しく挑戦してみましょう。脳の活性化にぴったりのアナグラムクイズです。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

今回のお題はひらがな5文字。直感とひらめきを大切に、1分以内のチャレンジで脳をリフレッシュしてみましょう！ 楽しく解きながら、頭の体操にぴったりの時間を過ごせますよ。

問題：「う ど る う し」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

う ど る う し

ヒント：最後の文字は「し」

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正解：うるうどし

正解は「うるうどし」でした。

▼解説
閏年（うるうどし）は、暦と実際の季節とのずれを調整するため、4年に一度2月に29日が加わる特別な年のこと。次の閏年がいつかチェックしてみるのも楽しいですね。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)