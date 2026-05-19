尾道市の水道事業のトップによる官製談合事件を受けて、市は再発防止に向けた取り組みを発表しました。 平谷祐宏市長「今後全力で信頼回復に向けて取り組んでまいります。誠に申し訳ございませんでした」 尾道市の元・上下水道事業管理者の被告（６９）は、一般競争入札２件で建設会社の元社長に予定価格などを伝え、不正に落札させた罪に問われていて起訴内容を認めています。 市は建設工事に関わる入札制度で、予定価格を