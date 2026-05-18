きのう（17日）午後11時25分ごろ、群馬県伊勢崎市で、住吉会系暴力団の組事務所とみられる建物に乗用車が突っ込みました。2階建て建物の1階部分の外壁やドアなどが破損したということで、警察は車を運転していた群馬県みどり市の無職・千明幹太容疑者（35）をきょう、建造物損壊の疑いで逮捕しました。千明容疑者は、警察官が駆けつけた際には現場から立ち去っていたということですが、取り調べに対し、「半分くらいあっているかも