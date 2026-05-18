今シーズンから九州女子サッカー1部リーグに昇格した「水俣ユニオンフットボールウイメン」。ホームで鹿児島県の神村学園高等部と対戦しました。約150人の観客の応援を受けましたが0対0で引き分け。通算1勝1敗2分けとなりました。 次は6月7日ホームでヴィアマテラス宮崎と対戦します。