5月17日、静岡･焼津にディズニーがやってきました。約13万人が熱狂したスペシャルパレードに密着しました。静岡県内各地で夏日となった17日、ひときわ熱気に満ちていたのが…「焼津みなとまつり」が開催されていた焼津漁港。例年は4月の開催ですが、ことし2026年は市制75周年を記念して規模を拡大して17日、行われました。その一番の目玉イベントが…。（訪れた人）「ミニーちゃん」（訪れた人）「すごいですよ