元乃木坂46で俳優の久保史緒里が、16日に楽天モバイル 最強パーク宮城で行われた、東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークス戦において、セレモニアルピッチを行った。【写真】“MyHERO”がキャッチャー！久保史緒里セレモニアルピッチの模様緊張した面持ちでマウンドに向かった久保だが、MyHEROの中島選手がキャッチャーを務めることがわかると、驚きの表情。応援団からの声援を背に見事にノーバン投球で歓声