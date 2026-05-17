兵庫県の斎藤元彦知事は2026年5月17日、市民らがダンスやパレードを行うイベント「神戸まつり」に参加した。会場となった神戸市中心地の三宮、元町エリアでは、一帯が歩行者天国となる中、多くの観客でにぎわった。一方で、沿道では、斎藤知事に反対する人々が集まり、「斎藤やめろ」「呼ばれてない」などと声を上げた。抗議の声も、知事はサムズアップで会場を後に斎藤知事は、2027年に関西で開かれる生涯スポーツの祭典「ワール