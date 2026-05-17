今年2月のミラノ・コルティナ五輪メダリストのフィギュアスケート女子・坂本花織が5月13日、兵庫県神戸市内で引退会見を行った。今後の去就について注目が集まるなか、坂本は5月のゴールデンウイークに一般人男性と入籍したと報告。プライベートでも充実した様子を見せた坂本にいま目をつけているのが、テレビ業界だというのだ。会見では今後、指導者に転身しながらもスケーターとしてアイスショーに出演するという。それ以上