世界でも類を見ない「量産型水陸両用乗用車」2026年4月10日から3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された旧車を中心とするイベント「オートモビルカウンシル2026」に、どことなくボートのようなクルマ「アンフィカー」が置かれて来場者を驚かせていました。どのようなクルマで、どのような理由で展示されたのかを探ります。「水陸両用車」をご存知ですか。【画像】世界初の「量産型水陸両用車 アンフィカー」を画像で