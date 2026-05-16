「手紙〜拝啓十五の君へ〜」などのヒット曲で知られるアンジェラ・アキが１６日までに自身のインスタグラムを更新し、現在の体調と公演への復帰時期ついて明かした。「無事に日本に戻って来れました。そしてリハーサルも少しずつ始めています」と近影について書き出したアンジェラ。続けて、「順調に回復はしているけど、お医者さんと相談して、来週いっぱいまでは安静にした方が良いと言われたので、東北の２公演を８月