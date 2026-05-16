芝クッション値9.2＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前11.1％、4角12.1％ダートG前2.4％、4角2.7％※金曜午前10時30分。芝は正面直線、向正面から内回り3角の内ラチ沿いに傷みがあるが、おおむね良好な状態。先週に続き外が伸びそう。ダートは乾燥していてパワーを要する。