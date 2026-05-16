日本や中国、韓国など東アジアでペットとして猫を飼うブームが起きている、と米CNNが伝えた。共通点は若者たちのストレス、長時間労働と孤独。記事は「人とのつながりがなく、子どもも配偶者もいない状況で人は動物に頼って財布のひもを緩め、猫のペットブームにつながった」との見方を示した。

CNNによると、台湾ではペットとして飼われている猫の数は、2025年に初めて犬を上回った。ペットの猫は23年の130万匹から25年の170万匹へと、33％近い増加だった。

中国本土でも21年に同じ現象が起きている。このトレンドの発祥地と思われる日本では10年前に猫が犬を上回った。韓国や香港ではまだ犬の方が多いものの、猫人気は高まっている。

そうした国や地域の住民にはある共通点がある。人口密度の高い都市で、集合住宅の狭い部屋に暮らしているという点だ。孤独で仕事が忙しく、犬の世話にかける時間はほとんどないという人も多い。

猫ブームには少子化も関係している可能性がある。東アジアでは政府が対策に力を入れているにもかかわらず、少子化が進んでいる。

セラピー動物に詳しい香港大学のポール・ウォン准教授は「人々は今、子どもを持たないことを選ぶようになった。ペットを飼うことは子どもを持つようなもの」と指摘。「都市生活の環境が加わって犬よりも猫を飼いたいと思わせるのだろう」とも述べた。

東アジアではここ数十年の間に人口動態や社会トレンドが大きく変化した国や地域も多い。中国も日本も韓国も若者が仕事を求めて田舎から大都市へ移り、地方の村は過疎化して、減り続ける高齢の住民ばかりになるケースもある。

一方で、都市にも課題はある。東アジアの若者の多くは雇用市場の激しい競争、賃金の伸び悩み、高い生活費、過酷な長時間労働といった問題を抱えている。こうした状況の中で、特に若い世代にとっては猫の方が現実的な選択肢になった。

猫は室内環境にうまく適応して毎日散歩させる必要もなく、制約の多い都市生活にもなじみやすいコンパニオンになってくれるからだ。CNNは「若者たちは子どもの代わりに近くにいてくれる猫に安らぎを求めているのかもしれない」とも報じた。

投資銀行ゴールドマン・サックスが24年にまとめた調査レポートによると、中国ではペットフードに対する消費額が急増しており、30年の業界規模は120億ドル（約1兆9000億円）に達する見通し。韓国では国内最大のオンラインマーケットプレイスの集計で、23年に初めてペット用カートの販売台数がベビーカーを上回った。 （編集/日向）