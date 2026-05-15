大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）、大関経験者の幕内朝乃山（３２＝高砂）が幕内獅司（雷）を力強く押し出して、２敗をキープした。取組後は「今日は（相手が）かちあげをやってくるのが見えた。しっかり相手を見ながらいけた」と手応えを口にした。今場所は初日に幕内錦富士（伊勢ヶ浜）を下して幸先のいいスタートを切った。しかし、２日目に幕内伯乃富士（伊勢ヶ浜）に敗れると、５日目まで白星と黒星が交互