共同通信社の加盟社経済編集責任者会議で講演する公正取引委員会の茶谷栄治委員長＝15日午後、東京・東新橋公正取引委員会の茶谷栄治委員長は15日、生成人工知能（AI）の検索サービスが報道機関の記事を無断利用した場合、優越的地位の乱用や取引妨害を定めた独禁法に違反する恐れがあるとの認識を示した。公取委はAI事業者や有識者への聞き取りを進めており、報道機関へのアンケートを実施するとも明かした。共同通信社の加盟