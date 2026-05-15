静岡県庁で開かれたリニアの環境保全策を確認する国交省の有識者会議＝15日午後JR東海は15日、着工を目指すリニア中央新幹線の静岡工区を巡り、環境保全に向けた措置や着工後の影響をモニタリングする計画を取りまとめた報告書を静岡県に提出した。県条例などに基づき、着工前の手続きとして必要だった。報告書には県の有識者専門部会で議論され、同社が講じる水資源や生態系への対応策のほか、これまで実施してきた大井川の水