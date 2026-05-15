ジャイアンツ戦【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地ジャイアンツ戦で5回にミスも絡み同点に追いつかれた。2点リードの場面で、イ・ジョンフ外野手に今季3号となるランニング本塁打を許した。先発シーハンは4回まで無失点の好投。しかし5回、1死からギルバートを四球で歩かせると、その後イ・ジョンフが放った打球は詰まりながら左翼線へポトリ。フェア