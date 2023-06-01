ロックバンド「Suchmos」が14日、KTZeppYokohamaで新体制では初となる全国ツアーの初日公演を行った。今年2月にベースの山本連が正式加入して初となる本ツアー。2020年にパンデミックの影響で中止となった対バンツアーのリベンジ公演となっており、シンガーソングライターの藤井風など、同バンドがリスペクトする豪華アーティストを各公演のゲストに招いている。この日はラッパーのIOがゲスト出演。ボーカルのYONCEは「