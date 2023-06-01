日本を代表するジャズトランペッターの日野皓正が、1960年代後半から70年代初頭にかけて日本初のジャズ専門レーベル「TAKT」に残した歴史的作品群9タイトルが、きょう15日よりデジタル配信開始となった。これらの作品がデジタル配信されるのは今回が初となる。【ライブ写真多数】出演者全員でステージに立ったアンコールの模様ほか（JAZZ NOT ONLY JAZZ II）戦後日本のジャズシーンが新たな胎動を始めていた60年代後半、その中