福島県郡山市の磐越自動車道で起きた部活動の遠征バス事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕された無職の男（６８）（新潟県胎内市）が事故前、新潟県警から免許を返納するよう指導を受けていたことが、捜査関係者への取材で分かった。

男は今回の事故前に物損事故を繰り返し起こしており、運転能力に問題を抱えながらバスのハンドルを握った可能性がある。

捜査関係者などによると、男は今月１日、新潟県の日本海東北自動車道で軽乗用車を運転中に追突事故を起こした。

車の修理を通じて付き合いがあった同県内の自動車整備会社の男性によると、男は１日の事故も含め、ここ２か月で５回ほど事故を繰り返していた。

新潟県警は、１年間で３回以上事故を起こした６５歳以上の高齢者には警察官が対面で免許を返納するよう促しており、男もその対象となった。

一方、福島県警は１４日、事故を起こしたバスの車体の検証を始めた。男は県警の調べに制限速度８０キロの区間を「時速９０〜１００キロで走行した。（カーブを）曲がりきれなかった」と説明し、バスはガードレールが突き刺さるなど激しく損傷。県警は損傷の箇所や程度から衝突時の速度などを解析する。