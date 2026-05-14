◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年5月14日横浜）中日・土田龍空内野手（23）がアクシデントに見舞われた。0―0の7回2死からの第3打席。カウント1―2からの4球目だった。2番手左腕・ルイーズが投じた151キロ直球が後頭部に直撃。ボールが直撃した部分はヘルメットながらも強い衝撃を受けた。ルイーズは危険球で退場。土田は球団のトレーナーに付き添われて一時はベンチ裏に退くも、数分後には再びグラウンドに姿を現した。