（台北中央社）北部・台北市で12日早朝、川に転落した高齢男性と、男性を助けようと川に飛び込んだ男子大学生が行方不明になった。警察と消防が出動し、男性は約4時間後に救助されたものの、搬送先の病院で死亡が確認された。また大学生は14日、現場近くで遺体で見つかった。現場は淡水河の大稲埕埠頭（ふとう）。大学生は中国文化大学（台北市）のラグビーチームのメンバーで、12日は友人とジョギング中だったとみられる。