［U-17アジア杯］日本 ３−１ インドネシア／５月12日／King Abdullah Sports City Pitch A Stars誤解を恐れずに言えば、「何故なんだ」という感情があったとしても不思議ではない。負けん気が強く、ピッチに立てば結果を残す自信は誰よりもあった。そうした感情が時としてマイナスに働くケースも珍しくないが、２戦連続で出場機会が与えられなかった悔しさを発奮材料にしてMF白男川羚斗（名古屋U-18／３年）が躍動した。５