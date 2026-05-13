インドネシア戦で全得点に絡む大仕事！ ２戦連続出場なしに発奮、U-17日本代表“攻撃の切り札”の知られざる胸の内「みんな喜んでいるなかで…」【現地発】

インドネシア戦で全得点に絡む大仕事！ ２戦連続出場なしに発奮、U-17日本代表“攻撃の切り札”の知られざる胸の内「みんな喜んでいるなかで…」【現地発】