インドネシア戦で全得点に絡む大仕事！ ２戦連続出場なしに発奮、U-17日本代表“攻撃の切り札”の知られざる胸の内「みんな喜んでいるなかで…」【現地発】
［U-17アジア杯］日本 ３−１ インドネシア／５月12日／King Abdullah Sports City Pitch A Stars
誤解を恐れずに言えば、「何故なんだ」という感情があったとしても不思議ではない。
負けん気が強く、ピッチに立てば結果を残す自信は誰よりもあった。そうした感情が時としてマイナスに働くケースも珍しくないが、２戦連続で出場機会が与えられなかった悔しさを発奮材料にしてMF白男川羚斗（名古屋U-18／３年）が躍動した。
５月12日に行なわれたU-17アジアカップのグループステージ最終節。２連勝でインドネシア戦を迎えたU-17日本代表は、引き分け以上でU-17ワールドカップの出場権獲得&首位通過が決まり、敗れたとしても２点差以内であれば自力で２位抜けを決められる状況下だった。その大一番で輝いたのが、白男川だ。
今大会初出場&初先発となったレフティは、３−４−２−１の左ウイングバックに配置されると、持ち前のスピードを活かした仕掛けと左足のクロスでチャンスを演出。28分に得意の高速クロスでMF恒吉良真（名古屋U-18／３年）の先制点をお膳立てした。
１−０で迎えた59分にも左サイドから利き足で速いボールを蹴り込み、GKが弾いたこぼれ球に反応した和田武士（浦和／２年）の追加点に関与。70分に直接FKから１点を返されたものの、直後に三度、白男川が魅せる。CBエゼモクェチメヅェ海（C大阪U-18／２年）からパスを受けると、背番号18は左サイドからまたしても高速クロスを供給。GKとDFの間を抜いてファーサイドに通し、右ウイングバックのMF岡本新大（G大阪ユース／２年）のゴールをアシストした。
終わってみれば、２アシストを含めて全ゴールに絡む大活躍。チームのW杯出場権獲得&首位通過に大きく貢献した。
名古屋U-15からU-18に進み、チーム最年長の早生まれ組として今回のU-17アジア杯に参戦している白男川。大会前から「早く代表に呼ばれないかなと思っていた」というように、23年６月に行なわれたU-15代表の韓国遠征以降は日の丸を背負う機会がなかった。
そして、巡ってきた今回のU-17アジア杯。今秋に開催されるU-17W杯の最終予選を兼ねた今大会で、実に２年11か月ぶりに代表へ復帰。モチベーションを高め、サウジアラビアの地に乗り込んだ。
しかし、開幕後は苦しい状況に立たされる。「ゴールが欲しい場面で使いたい」という小野信義監督の狙いもあり、カタールとの初戦（３−１）もベンチスタートで、０−１の状況だった後半開始早々に一度ウォーミングアップを始めたが、51分に同点に追いついたことでピッチに立たずに終わった。続く第２戦も優勢に進めたため、“攻撃の切り札”に声がかかることなく試合終了。そうした悔しさは第３戦の前日に話を聞いた際にも見てとれた。
「本当に悔しい気持ちが強くて、２試合目に関してはみんな喜んでいるなかで、自分は素直に心の底から喜べないところがあった」
だが、そうした感情を負に持っていかず、ポジティブなマインドを維持。小野監督から第２戦の前日に個別で檄をもらうなど、コーチ陣からもサポートを受けてインドネシア戦の活躍に結びつけた。
インドネシア戦の前日に「２点取ります！」と宣言していたなか、ゴールという結果ではなかったが、全得点に絡んだパフォーマンスは特筆すべきものがある。「長所がはっきりしている」と指揮官が認めたように、左足と局面を打開する力は小野ジャパンでもトップクラス。次なる目標であるアジア王者に向け、一発勝負となるノックアウトステージでも白男川の活躍に期待したい。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…
誤解を恐れずに言えば、「何故なんだ」という感情があったとしても不思議ではない。
負けん気が強く、ピッチに立てば結果を残す自信は誰よりもあった。そうした感情が時としてマイナスに働くケースも珍しくないが、２戦連続で出場機会が与えられなかった悔しさを発奮材料にしてMF白男川羚斗（名古屋U-18／３年）が躍動した。
今大会初出場&初先発となったレフティは、３−４−２−１の左ウイングバックに配置されると、持ち前のスピードを活かした仕掛けと左足のクロスでチャンスを演出。28分に得意の高速クロスでMF恒吉良真（名古屋U-18／３年）の先制点をお膳立てした。
１−０で迎えた59分にも左サイドから利き足で速いボールを蹴り込み、GKが弾いたこぼれ球に反応した和田武士（浦和／２年）の追加点に関与。70分に直接FKから１点を返されたものの、直後に三度、白男川が魅せる。CBエゼモクェチメヅェ海（C大阪U-18／２年）からパスを受けると、背番号18は左サイドからまたしても高速クロスを供給。GKとDFの間を抜いてファーサイドに通し、右ウイングバックのMF岡本新大（G大阪ユース／２年）のゴールをアシストした。
終わってみれば、２アシストを含めて全ゴールに絡む大活躍。チームのW杯出場権獲得&首位通過に大きく貢献した。
名古屋U-15からU-18に進み、チーム最年長の早生まれ組として今回のU-17アジア杯に参戦している白男川。大会前から「早く代表に呼ばれないかなと思っていた」というように、23年６月に行なわれたU-15代表の韓国遠征以降は日の丸を背負う機会がなかった。
そして、巡ってきた今回のU-17アジア杯。今秋に開催されるU-17W杯の最終予選を兼ねた今大会で、実に２年11か月ぶりに代表へ復帰。モチベーションを高め、サウジアラビアの地に乗り込んだ。
しかし、開幕後は苦しい状況に立たされる。「ゴールが欲しい場面で使いたい」という小野信義監督の狙いもあり、カタールとの初戦（３−１）もベンチスタートで、０−１の状況だった後半開始早々に一度ウォーミングアップを始めたが、51分に同点に追いついたことでピッチに立たずに終わった。続く第２戦も優勢に進めたため、“攻撃の切り札”に声がかかることなく試合終了。そうした悔しさは第３戦の前日に話を聞いた際にも見てとれた。
「本当に悔しい気持ちが強くて、２試合目に関してはみんな喜んでいるなかで、自分は素直に心の底から喜べないところがあった」
だが、そうした感情を負に持っていかず、ポジティブなマインドを維持。小野監督から第２戦の前日に個別で檄をもらうなど、コーチ陣からもサポートを受けてインドネシア戦の活躍に結びつけた。
インドネシア戦の前日に「２点取ります！」と宣言していたなか、ゴールという結果ではなかったが、全得点に絡んだパフォーマンスは特筆すべきものがある。「長所がはっきりしている」と指揮官が認めたように、左足と局面を打開する力は小野ジャパンでもトップクラス。次なる目標であるアジア王者に向け、一発勝負となるノックアウトステージでも白男川の活躍に期待したい。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【画像】イングランドに初勝利の日本は何位？ 最新FIFAランク20傑を一挙紹介！王国がトップ５から転落、８年ぶりに首位を奪取したのは…