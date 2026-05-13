【モデルプレス＝2026/05/13】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が5月12日、自身のInstagramを更新。子どもたちの近影を公開し、話題となっている。【写真】48歳歌舞伎俳優「そっくり」娘＆息子が腕組む姿公開◆市川團十郎、子供たちの2ショット公開團十郎は「最近の子供達。何気ない時間が、一番大切です」とつづり、長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と、長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の2ショットなどを複数枚披露した。夜