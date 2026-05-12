ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ユニバーサル・ワンダーランド』内にある『セサミストリート・ファン・ワールド』が、10日に運営を終了。2012年から14年間続いてきたエリアの終了にSNSではファンから惜しむ声が上がりました。『セサミストリート・ファン・ワールド』は、世界的に人気のスヌーピーやハローキティたちが住む街をコンセプトにしたファミリーエリア『ユニバーサル・ワンダーランド』内に2012年3月16日にオープン