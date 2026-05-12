ロレックスは「Watches and Wonders Geneva 2026」にて、通称「ペプシ」と呼ばれる「GMTマスター II」の生産終了を発表。これを受けて、Chrono24は高級時計二次流通市場におけるロレックス GMTマスター II「ペプシ」の需要と供給の推移を分析した。2つの都市(国)の時刻を同時に把握できるGMT(グリニッジミームタイム)機能がついた「GMTマスター?」。なかでも「GMTマスターII Ref.126710BLRO」は、24時間目盛りのベゼルが、12時間ご