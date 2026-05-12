元モーニング娘。のタレント矢口真里（43）が12日、ニッポン放送「ラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。推しのバンドを明かした。ゲストコーナーの中盤、曲のリクエストを求められた矢口は「Mrs．GREEN APPLEさんの曲を」と同バンドの「風と町」を紹介。パーソナリティーの東貴博から「何でまたこれ？」と選曲の理由を聞かれると、「私今、”推し活”をしておりまして。ファンクラブに入って、推し棚みたい