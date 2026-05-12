◆大相撲▽夏場所３日目（１２日、両国国技館）昨年、金沢学院大で全日本相撲選手権準優勝し、追手風部屋に入門した幕下最下位格付出の大森がデビュー連勝発進した。幕下・春雷（立浪）に鋭い立ち合いで右をねじ込み寄り切り、「立ち合いがうまくいった。狙い通りだった」と喜んだ。一番相撲は眠くて土俵に立って目が覚めたというが、この日は「ギラギラでした」と明かした。石川・穴水町出身で、埼玉・草加市にある部屋に