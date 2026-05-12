記事ポイント静岡新聞社とむすびめコミュニケーションクリエイツが合同で「しずおか学生ライター」プロジェクトを始動地元企業の経営層への取材機会が、就活の「ガクチカ」として直接活かせる応募締切は6月15日、静岡県内在住または静岡県出身の学生が対象 地域の魅力を学生の言葉で発信し、就職活動のアピールポイントにも直結する新しい試みが静岡県からスタートします。静岡新聞社とむすびめコミュニケーションクリエイツ