東京時間10:17現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24874.00（+527.00+2.16%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4761.40（+32.70+0.69%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 東京金はNY金先時間外がしっかりした動きを見せていることと、ドル円でドル高円安が進んでいることを受けて堅調な動きを見せている。