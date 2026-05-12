左から『友達だった人絹田みや作品集』（絹田みや著・光文社）、『帰りに牛乳買ってきて女ふたり暮らし、ただいま20年目』（はらだ有彩著・柏書房）、『心霊写真密売マニュアル』?（池袋万里著・KADOKAWA）新年度もあっという間に１カ月が過ぎもう５月……というのはあくまでもわたしの体感に過ぎず、まだ５月かとうんざりしていたり、ＧＷだけが一瞬で終わってしまったと絶望していたり、きっと十人十色の初夏でしょう。