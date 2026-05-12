東京ドームに5万5千人の大観衆を集めて行われた、日本人選手同士による空前絶後のタイトルマッチ「THE DAY」に3対0の判定勝ちを収めた井上尚弥。この勝利により、世界で最も権威あるボクシング雑誌「TheRing」のパウンド・フォー・パウンド・ランキングで2年ぶりに1位に復帰した。はたして井上陣営の眼に戦いはどのように映っていたのか。父にしてトレーナー井上真吾氏に話を聞いた。「東京ドーム」「中谷選手」へのプレッシャー