任天堂「Nintendo Switch 2」など値上げ

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　任天堂は5月8日、同社が展開する家庭用ゲーム機「Nintendo Switch 2」などの価格変更を発表した。軒並みおよそ1万円の値上がりとなっており、SNS上では驚きの声が挙がっている。なお、価格の変更日は5月25日からだ。

●オンラインプレーなどの有料サービスも値上げへ



　家庭用ゲーム機については、4モデルの値上げをアナウンスしている。

・Nintendo Switch 2 日本語・国内専用　4万9980円 → 5万9980円

・Nintendo Switch（有機ELモデル）　3万7980円 → 4万7980円

・Nintendo Switch　3万2978円 → 4万3980円

・Nintendo Switch Lite　2万1978円 → 2万9980円

　アメリカ、カナダ、欧州でも「Nintendo Switch 2」の価格改定が行われ、こちらも値上げとなる見込みだ。

　このほか、オンラインプレーなどを楽しめる有料サービス「Nintendo Switch Online」についても、価格改定が行われる。こちらは反映に若干の猶予があり、7月1日からの適用だ。

・Nintendo Switch Online（個人プラン）

　1カ月 　306円 → 400円

　3カ月 　815円 → 1000円

　12カ月　2400円 → 3000円

・Nintendo Switch Online（ファミリープラン）

　12カ月　4500円 → 5800円

・Nintendo Switch Online＋追加パック（個人プラン、12カ月）

　4900円 → 5900円

・Nintendo Switch Online＋追加パック（ファミリープラン、12カ月）

　8900円 → 9900円

　今回の発表は、半導体メモリーなどの部品価格高騰が背景にあるとされている。ネット上では、驚きとともに「逆によくここまで価格改定しなかったな」といったコメントも。

　ようやく店頭でも目にする機会が増えてきた「Nintendo Switch 2」だが、値上げとなると駆け込みで購入するユーザーも増えてくるだろう。早くも品薄や在庫切れを危惧する声が挙がっている。