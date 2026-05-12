勝っても不安、負ければなお痛い。ブルージェイズの火薬庫に、また嫌な煙が上がった。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は、ブルージェイズのアディソン・バーガー外野手（２６）の現状に警鐘を鳴らした。両足首の捻挫で負傷者リスト（ＩＬ）入りしていたバーガーは９日（日本時間１０日）に復帰したばかり。しかし復帰戦後、右ヒジに氷のうを巻く姿が確認され、１０日（同１１日）のエンゼルス