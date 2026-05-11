考古学チームがこのほど、北京市昌平区大嶺溝村に位置する北斉時代（550-577年）の万里の長城の戍堡遺跡に対して考古発掘を実施した。北京市が初期長城に対して積極的な考古調査を行うのは今回が初めてであり、建築構造や施工技法、関連する歴史情報の解明を目指していることが、北京市文物局への取材で分かった。新華社が伝えた。北京の初期長城を、明時代（1368―1644年）以前および明時代初期に築かれた、土や石などの自然材料