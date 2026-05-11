俳優で歌手の山下智久（41）が、10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。主演を務めたフジテレビ系ドラマ「コードブルー」シリーズで共演の浅利陽介（38）がVTR出演し、山下との顔合わせを振り返った。山下は同ドラマのキャストとの交流が続いていることを明かし「浅利陽介は生意気だったんですよ。顔合わせのときにポッケに手つっこんで『おざっす』みたいな。お前年下だろと思ったんですけど、やればやるほど
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