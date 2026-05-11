富山市で知人女性のバッグを盗んだとして、窃盗罪に問われたプロ野球中日の元投手で、ガソリンスタンド店員の上田洸太朗被告（23）＝富山県高岡市＝は11日、富山地裁（武藤明子裁判官）の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は拘禁刑1年を求刑。弁護側は罰金刑が相当だとし、即日結審した。判決は18日。検察側は冒頭陳述で、被告は女性が不在中、バッグを取り出し、ブランド品買い取り店で、約8万円で売っ