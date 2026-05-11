大阪府泉佐野市役所で赤ちゃんポストなどの事業について説明する同市の担当職員＝11日午後大阪府泉佐野市は11日、自治体主導での運用を目指す赤ちゃんポストや内密出産の事業計画書を取りまとめ、3月末に府に提出したことを明らかにした。赤ちゃんポストは対象を原則生後1カ月未満とし、2026年度中の開始を目指すとした。市は「りんくう総合医療センター」（同市）と連携して事業を進める。赤ちゃんポストの名称は「赤ちゃんい