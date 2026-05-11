伝説的ギタリストのエリック・クラプトン（８１）がマドリードでのライブ中に観客席からレコードを投げつけられたため、公演を途中で打ち切ってしまった。英紙サンが先日報じた。現在、ヨーロッパツアー中のクラプトンは、７日にスペイン・マドリードで約２５年ぶりの公演を行ったが、クラプトンの公式ウェブサイトのファンサイトに寄せられたメッセージによると「ショーの終盤近くで観客の１人がエリックにレコードを投げつけ