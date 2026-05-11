新生活に向けた引っ越しには何かとお金がかかります。事前に業者と見積もり交渉を行い、予算に合わせて進めるとよいでしょう。しかし、後々になって予想しなかった料金が加算され、トラブルにつながるケースもあるようです。本記事では引っ越しトラブルへの適切な対応や、予算を見積もる際のポイントについて解説します。 新生活の時期には「引っ越しトラブル」の件数が増加傾向にある 新生活をはじめる方の多いシ