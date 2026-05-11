ピン芸人・お見送り芸人しんいち（41）が10日放送の読売テレビ「もんくもん 皐月もんくSP」（日曜後4・30）にゲスト出演。愛車事情を語った。

愛車はBMWi8で、「平成のぶしこぶしの吉村（崇）さんから譲り受けた」という。バタフライドアと言われる上に開く仕様で、「新車価格で2000万円を超える」と説明した。

「僕の給料だとマジでキツくて。維持費…修理費とかガソリン代、保険…めっちゃ高いんですよ。だから今、めちゃくちゃ腹立ってて。なんで俺、これもらったんやろう…って」と後悔し、「資産になるんで、贈与税も日本の新車余裕で買えるくらいの金額払いました」とぼやいた。

同じくゲストの安藤美姫からは「別に断ればよかったんじゃないですか？ここでそんなもんく言わんと…」とピシャリ。しんいちは「モテるって聞いたんで。これ乗ってたら芸能人と付き合えるって聞いたから」と、譲り受けた不純な理由を口にした。

メッセンジャー・黒田有には「ええ車乗って女の子が食いつく時代は終わったらしいで」と言われ、「え！言うといてえやあ…俺の憧れた芸能界とちゃう」と困惑。ホラン千秋からも「車自体はかっこいいけど、（芸能人は）これに乗って撮られたときのことをみんな考えてるんで。ガルウィングから出てくる私…って考えたら、絶対乗れないわよ」と指摘された。

再び安藤から「ちょっと感覚がダメですよね」「女の子をひっかけるとか、ちんぷんかんぷんのどうでもいい理由で乗って、もんくを言うのはちょっと違う」とキツいダメ出しを食らい、「ウソウソウソウソ！盛り上がると思って、女の子って言いました！」とふてくされ、笑わせていた。