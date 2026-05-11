友達や彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は同担拒否について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のさやは、アイドルが好きな大学生。ある日友だちのアリサと話していると、そこにエリナがやってきました。彼女と話していると同じアイドルが好きなことがわかり、意気投合します。さやと同担だと発覚した途