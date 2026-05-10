準決勝で中国に0-3完敗

卓球の世界選手権団体戦は英国・ロンドンで現地9日に女子準決勝が行われ、ルーマニアは中国に0-3で完敗し、銅メダルとなった。表彰台は26年ぶり。8日の準々決勝の勝利後は、選手が卓球台の上で歓喜を爆発させ、波紋が広がっていた。

ルーマニアは準決勝で世界最強の中国に挑戦した。

第1試合はサマラが、世界ランク1位の孫穎莎に0-3で完敗。第2試合ではスッチ、第3試合でもドラゴマンがストレート負けを喫した。

現地8日、フランスとの準々決勝ではメダル確定直後、スッチら選手が卓球台の上で歓喜を爆発させた。

国際卓球連盟（ITTF）がインスタグラムで「ルーマニアにとって、ITTF世界選手権ロンドン2026の準決勝進出を決めた、感動的な道のりだった」とし、実際の写真を公開。SNSでは、「メダル確定してすげ〜って感じだったのに台乗りして全てが台無しだよ」「ルーマニア…何してんの」「選手は少なくとも卓球台にも敬意を払うべきだよ」などの声が上がり、波紋が広がっていた。

ルーマニアのメダルは2000年の銅以来、26年ぶりとなった。



（THE ANSWER編集部）