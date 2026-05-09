マツダが目指すプレミアムSUVとはDセグメントのSUVには、各国のメーカーから強豪モデルが投入されています。マツダも積極的な取り組みを実施し、3.3リッター直列6気筒ディーゼルターボと駆動方式のベースをFRとするプラットフォームを新開発。ラージ商品群の第1弾として、2022年に「CX-60」を発表しています。ただ、クルマの重要機能を同時期に開発することは成功すれば偉業といえますが、そうはならず。CX-60は、多くの課題を