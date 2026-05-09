2匹のわんこがおばあちゃんと初めて会ったら…！？何をしても褒めてくれるおばあちゃんと、嬉しそうに懐くわんこたち。優しい光景が話題を呼び、投稿は139万回再生を突破。「超絶かわいい♡」「しっぽちぎれそう！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：おばあちゃんと初めて会った2匹の赤ちゃん犬→何をしても褒めてくれて…とんでもなく尊い光景】 おばあちゃんと初対面のわんこたち TikTokア