9日午前、富士市の富士マリンフ゜ール駐車場で車の一部が燃える火事があり2歳の子どもがやけどをして病院に運ばれました。火事があったのは、富士市田中新田の富士マリンプール駐車場です。警察や消防によりますと9日午前11時ごろ「フリーマーケットの駐車場で車が燃えている」と消防に通報があったということです。この火事で車内にいた2歳の女の子が左手に軽いやけどをして病院に運ばれましたが命に別条