一部区間の存続か廃止かで議論が続いている富山地方鉄道本線について、滑川市はきょう開いた意見交換会で「住民アンケート」を実施する考えを示しました。きょうの意見交換会には市民らおよそ30人が参加しました。会では市側から、あいの風とやま鉄道と地鉄本線との並行区間である滑川・新魚津間で想定されている3つの案について、収入や費用・収支など検討会が試算した最終報告の説明がありました。その後の意見交換では市